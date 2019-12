Agrede a maestro elemento del SAT

Matamoros, Tam.- Un elemento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), agredió y amenazó a una persona de nombre Hugo Casados, maestro del Tecnológico de Matamoros.

Los hechos se registraron este sábado por la mañana, cuando el empleado del SAT se le atravesó al profesor sobre la avenida Lauro Villar para obligarlo a ir a los patios fiscales del puente internacional los "Tomates", por conducir un vehículo americano.

Al llegar a este recinto, el individuo del SAT bajó de un vehículo particular, mientras que más personal de esta dependencia federal salía de las oficinas.

A través de un video se observa cómo el trabajador del SAT, quien no portaba su uniforme, se observa cómo se dirigía al vehículo pidiéndole que no grabara y mostrara sus documentos del vehículo.

El afectado dice antes en el video: "hay qué esperar, ah ya les llamó a sus compañeros, aquí está, ese es el peladete que me amenazó" (es el empleado del SAT que baja de un auto particular y se dirige a donde estaba el catedrático). "Aquí está el trabajador del SAT que se cree bien pilas", abundó el afectado.

"No traías la camisa del SAT cuando me estabas amenazando, no?", a lo que responde el elemento de la dependencia federal "no". "Sabes qué (aplaude), traes los documentos del vehículo" dice el elemento federal, respondiendo el afectado, "sí los traigo". "Los sacas por favor" comenta el oficial.

"Sácalos por favor, no puedes grabar aquí", dice el trabajador tributario.

En eso otra persona se acerca por el otro costado del vehículo a lo que el maestro le dice, "permítame, ahorita, me voy a estacionar bien".

"Deja de grabar, te voy a partir tu madre", dijo el elemento del SAT en lo que suelta un manotazo al maestro que seguía grabando, "baja tu celular o te lo quiebro, ya me tienes hasta la ve.... Pendejo, baja el celular o te lo quiebro.

"¿Porqué me amenazas?" contestó el afectado; "no te estoy amenazando" responde el federal. "Yo soy maestro del tecnológico, no me tienes qué estar tratando así", se escucha por parte del catedrático, teniendo como respuesta "deja de estar grabando, pareces drogadicto, no maestro".