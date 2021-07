Agrede a esposa y exige detenerlo

El ahora detenido, apodado “El Guido”, fue identificado como Abraham G. de 31 años.

La afectada de nombre Iveth V. de la misma edad, dijo que su marido la agredió sin motivo alguno.

Señaló que no le iba a llamar a los policías para que lo detuvieran, pero como se puso muy violento, pidió su intervención.

Los uniformados llegaron a su domicilio y arrestaron al agresivo hombre, quien fue trasladado tras las rejas, donde quedó a disposición del juez calificador.

Ya tras las rejas, el acusado señaló que discutió con su mujer porque a parte de que le dio todo el sueldo, le quería quitar también su dinero que le dieron en su trabajo de las utilidades.

Siempre le doy todo mi sueldo intacto cada que cobro, pero esta ocasión descubrió el recibo donde me pagaron las utilidades y también me los quería quitar, no se vale”, dijo en enojado hombre.