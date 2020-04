Agravará la crisis deudas familiares

CIUDAD DE MÉXICO.

Actualmente, esta deuda --que incluye créditos hipotecarios y al consumo como tarjetas, personales y de nómina-- se ubica en 16.5 por ciento del PIB, según datos del Banco de México, y se prevé que este indicador se eleve en los siguientes meses debido al cierre que el Covid-19 generó en las empresas y a la posible pérdida de empleos, advirtieron. José María Aramburu, director general de la Facultad de Derecho de la Universidad la Salle, señaló que aún con los diferimientos de deuda a cuatro meses que ofrecieron los bancos, se verán problemas porque no se dejarán de cobrar intereses ordinarios en ese periodo, solo se eliminarán los intereses y comisiones moratorias.

"Hay familias que no están teniendo ingresos este mes, porque no les están pagando o porque no hay demanda por sus servicios", señaló Aramburu. Según un ejercicio realizado por Grupo REFORMA, un crédito hipotecario en el que una familia debe 505 mil 698 pesos, crecería a 520 mil 690 pesos, con una tasa de interés de 10 por ciento anual y diferido a cuatro meses. Con ello, la mensualidad crecería de 5 mil 57 pesos a 5 mil 207 pesos. Para el caso de una deuda de 25 mil pesos en tarjeta de crédito con una tasa de 68.09 por ciento, diferir a cuatro meses la elevaría a 29 mil 498 pesos. Con ello, la mensualidad se iría de mil 418 a mil 673 pesos, solo con intereses, es decir, sin considerar anualidad y otro tipo de comisiones.

Mario Di Costanzo, ex presidente de la Condusef, calculó que al menos 150 mil pequeñas y medianas empresas podrían cerrar por efecto de la contingencia, ya que en la crisis de 2008 y 2009 dejaron de funcionar 250 mil.