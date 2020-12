Agradezco las lecciones que me ha dado la vida

La relación y ruptura de Angélica Fuentes y Jorge Vergara (QEPD), fue una de las de mayor impacto mediático, al ser los conductores del Grupo Omnilife-Chivas.

Este sábado, la ex directora de la empresa de la familia Vergara presentó su libro "Dos millones de huevos", en el marco de la Feria Internacional del Libro, que se lleva a cabo de manera virtual; el presentador Diego Gómez Pickering le recordó lo vivido con el desaparecido propietario de las Chivas.

El ex embajador de México en el Reino Unido, le mencionó a Angélica Fuentes que con Jorge Vergara vivió una especie de "violencia económica", mientras que con su padre fue víctima de violencia física, ya que la golpeaba con cinturón, mientras que sus dos anteriores maridos la sometieron a "violencia física y psicológica".

Sin embargo, Angélica Fuentes optó por no puntualizar ningún episodio que haya vivido con Vergara cada vez que Gómez Pickering se lo mencionaba, aclarando que no se arrepentía de haber estado casada.

"De algo que me arrepienta, no, todo pasa para algo, para superar los desafíos de la vida debí creer que yo podía superar obstáculos, lo que se construye a través del dolor, de las complicaciones a través de la resiliencia, no me arrepiento de nada. Agradezco las lecciones que nos da la vida, están más que aprendidas, eso me ha permitido reinventarme a una edad en la que muchos creen que no es posible, y de las lecciones más importantes son todas, las que me ha dado a mí todas han sido importantes para construir a esta mujer que es de una sola pieza, que cuando se ve en el espejo le gusta lo que ve por dentro y fuera, todas esas lecciones aprendidas y superadas, me ha convertido en la mujer que tienen enfrente, y me gusto mucho", dijo la empresaria originaria de Ciudad Juárez.

Al presentar a Angélica Fuentes, Gómez Pickering señaló que en Guadalajara se ha mentido sobre la figura de la ex esposa de Jorge Vergara.

Angélica Fuentes, explicó por qué tituló su libro "Dos millones de huevos", el cual reveló que empezó a escribir en 2014, es decir, cuando aún estaba casada con Jorge Vergara.

"Lo empecé en el 2014, y las circunstancias me llevaron a terminarlo el año pasado. Estoy en un momento de mi vida en que estoy paz conmigo mismo, con mi familia, el camino que tuve que recorrer puede inspirar a muchas mujeres, porque he sufrido misoginia, abuso, el dinero no te blinda contra estos riesgos. Mi libro se llama así para recordarle a las mujeres que los tenemos. En mis conferencias, al iniciar siempre les pregunto a las mujeres que están presentes si tener un par de huevos es importante, y yo les digo: ´ustedes producen 2 millones de huevos´, y es importante el gran poder que habita en la mujer.