Agradecido por protagónico en EU

El actor mexicano Vadhir Derbez, debuta como protagonista en Hollywood con la cinta The Seventh Day en donde interpreta a un sacerdote, asimismo dice sentirse agradecido además de no necesitar de su apellido para destacar en las pantallas estadounidenses.

El también cantante señala que: "es mi primer protagónico hollywoodense, lo cual me parece increíble, es una película de drama y terror, espero que salga a finales de este año o a principios del siguiente. Ya saben que me la he pasado en Los Ángeles haciendo castings y picando piedra, ahora ya se está dando algo gracias a Dios y qué padre".

También habló sobre el trato que reciben los actores latinos: "yo no me lo tomo por mi condición de ser mexicano, sé que el mercado en Hollywood es complicado, incluso tengo amigos estadounidenses y europeos que también pican piedra viviendo allá y no les llega absolutamente nada. Pienso todo lo contrario, a los latinos nos están tomando en cuenta para actuar en Estados Unidos".

Su padre, el comediante Eugenio Derbez, de acuerdo con Vadhir, le aconseja: "prepárate y no te tomes ninguna oportunidad a la ligera, y creo que no lo hago, pienso que todo lo que he ganado me ha costado bastante pues no he necesitado ni contactos, ni palancas".

Entre sus proyectos en México, el actor acaba de estrenar la cinta Veinteañera, divorciada y fantástica en la que compartió créditos con Paulina Goto y Jesús Zavala, asimismo en The Seventh Day estuvo al lado del australiano Guy Pearce a quien Derbez describió como "un actorazo".