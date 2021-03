Agradecido con la vida

Bryan Cranston vivió momentos de incertidumbre en el 2020: postergó dos filmes que tenía en puerta y contrajo Covid -19; sin embargo, este año inició con el pie derecho gracias a la serie Your Honor.

SU PERSONAJE

"Como ser humano, la ética y los valores no están a discusión sino hasta que se ponen a prueba. Esto tiene que ver con mi personaje, si toma o no buenas decisiones. Pero ahora, por primera vez, sobre una tremenda y difícil presión, toma una decisión que puede cambiar su vida de por vida", compartió el nominado al Óscar por su trabajo en Trumbo.

El show basado en la serie israelí Kvodo, que debutó el 6 de diciembre en Estados Unidos, cuenta con Cranston también como productor ejecutivo, un papel que ha desarrollado en otros proyectos como Breaking Bad, Electric Dreams, SuperMansion, Sneaky Pete y The Dangerous Book for Boys.

LA PREMISA

"La premisa que plantea los dilemas de un hombre y todo lo que estaría dispuesto a hacer para salvar a uno de sus hijos, fue lo que más me atrajo. Para mí, como padre, fue como algo muy natural. Cuando le conté a amigos, familia, sobre el concepto, todos y cada uno de ellos, al cien por ciento, estaban de acuerdo en lo mismo. Me decían ´habría hecho lo mismo´.

"Mi personaje, ´Su Señoría´, se ve envuelto en diversos dilemas. Toma decisiones y piensa ´hazlo y continúa´. No es tan fácil, es muy difícil, pero es el punto inicial del programa. Encuentros difíciles, situaciones peligrosas", puntualizó el ganador del Premio Emmy.

Con Michael Stuhlbarg (Jimmy Baxter) y Hope Davis (Gina Baxter) en los papeles coestelares, el reparto se completa por Isiah Whitlock Jr. (Charlie), Lilli Kay (Fia) y Tony Curran (Frankie).

SUFRIÓ COVID

En julio del año pasado, Bryan Cranston confirmó que él y su esposa, Robin Dearden, se habían contagiado de Covid-19.

"Perdí un poco del olfato, y mi esposa y yo nos dimos un tiempo para estar juntos y tratar de estar sanos. Ya viéndolo a distancia valoro todos y cada uno de los momentos que hoy en día tenemos, de estar sanos.

"Lamentablemente no todos contamos la misma historia, y lo siento mucho. Yo estoy más que agredido con la vida hoy por hoy. y sí, mi olfato ya regresó", relató el actor en una videoentrevista desde su casa en California.

Además, el histrión, quien también es escritor y ha prestado su voz para diversos videojuegos, compartió que extraña el ajetreo de las premieres, las entrevistas uno a uno y el contacto con la audiencia.

"Fue muy distinto a lo usual, haber estrenado Your Honor en tiempos de pandemia. Usualmente uno va a la alfombra roja, hace entrevistas, presenta su trabajo y espera la reacción de público. Eso no existió este año (2020). Siento que sí lo extraño, que me hizo revalorizar lo que hemos vivido y sobre todo, que quisiéramos volver a la normalidad lo más pronto posible. Pero bueno, estoy en casa, trabajando, por medio de la pantalla".