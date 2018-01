Agradecida Thalía por invitación a fiesta de su abuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Gran sorpresa causó la visita de Thalía en la capital para asistir al festejo del cumpleaños de su abuela Doña Eva Mange.

La cantante y Laura Zapata se vieron nuevamente con el fin de celebrar el cumpleaños número 100 de la señora Mange, luego de mantener una tensa relación desde el 2011, año en que falleciera su madre.

A la celebración, la actriz le llevó un pastel en nombre de sus hijos y al ser abordada a la salida del festejo dijo estar agradecida al haber sido invitada pero que no podía quedarse más tiempo por un compromiso que tenía su hija.

"Estoy feliz, es una bendición poder estar, el poder disfrutar de la cara de mi abuela, de sus ojos, de su piel, de sus palabras, de su bendición, de su beso. Es un día de celebración. Cien años, es algo, vio cambiar el mundo, vio pasar todo y que me hayan invitado, recibir la invitación de mi hermana, realmente wow, me encantó estar aquí. Tengo que irme ahora porque mi hija a las siete de la mañana tiene un recital por primera vez en su escuela, la Ley de Murphy".

Al ser cuestionada por la ausencia de sus hijos, dijo que le habían encomendado hacerle llegar algo escrito por ellos además de unas fotografías. "Le mandaron unas cartas que hicieron muy hermosas, le mandaron unas fotos que hicieron también muy preciosas, unos dibujitos, le mandaron también un pastelote que me dijeron 've a comprar mamá por favor el pastel más grande que podamos llevarle', no sé dónde lo conseguimos pero lo conseguimos. Ahí están sus nombrecitos que para mí eso me hace muy feliz y que ella lo vio y que se tomó la foto y se las voy a llevar", sentenció.

La cantante bromeó sobre lo que le dijo su abuela cuando la vio, refiriéndose al vestido corto color dorado que portaba. "¡Thalita estás aquí! ¿Por qué estás tan encuerada?", dijo entre risas. "De repente se distrae y se pone nerviosa y se pone contenta y de pronto sentimental y de pronto te pregunta cositas. La emoción de estar aquí y de ver a tantos amigos y tantas personas que hace años no veía, tantos compañeros de la prensa, artistas y personas que la verdad fue un evento muy emotivo y muy hermoso. La invitación fue tan hermosa y dije dejo todo en lo que esté y voy para allá. Estoy muy feliz".

Thalía adelantó que además de seguir trabajando en un podcast, está preparando también un nuevo disco y más planes para este año. Sobre un posible reencuentro con Timbiriche dijo: "Que padre les está yendo a mis timbiriches, cuando se nos de la fecha voy a estar con ellos. Ya siempre me invita, el güero, Benny siempre me invitan y me dicen las puertas están abiertas para ti", finalizó.

--Disfruta Lucía Méndez con Thalía, Laura y su abuela

La cantante Lucía Méndez fue otra de las invitadas al festejo de cumpleaños de la señora Eva Mange, que reunió a amigos, personalidades del ámbito artístico y familiares. En entrevista, Méndez reconoció los cuidados de Laura Zapata para con la señora Mange y dijo haber disfrutado de intercambiar palabras con la cantante.

"Muy bien, muy contenta aquí con los amigos y aplaudiendo los 100 años de su abuelita y mucho más a Laura Zapata por ser un increíble ser humano por lo cual Eva está increíble, tiene una memoria impresionante y aparte hoy cantó con el mariachi, se acordó de la letra y se acordó de todo, estoy muy impresionada pero también es por la vida que le ha dado Laura, el trato, el cariño y todo. Ese es el reflejo de lo que ella vive con Laura Zapata, es la realidad", subrayó.

Respecto a la presencia de Thalía en el festejo dijo: "La vi divina, no saludamos con muchísimo cariño y nos abrazamos. No pudimos cotorrear más pero ella y yo siempre que nos encontramos es muy buena vibra, ella es muy linda, tiene una energía muy bonita y la verdad que siempre que nos encontramos se llama química, nos caemos bien".

Sobre ver a Laura y a Thalia juntas añadió: "Las vi muy bien, Thalia y Laura son dos seres humanos con calidad y de alguna manera estaban muy bien, muy cariñosas. Thalía con su abuela, con Laura, era algo muy familiar de rompemos todo lo que haya tenido que romperse y vino a ver a su abuela. Escuchó la misa muy linda y todos muy bien".

Expresó que tanto la intérprete de "Amor a la Mexicana" como ella quedaron asombradas al ver la buena memoria de la señora Eva. "Dijo una oración en el momento de la misa y volteamos ella (Thalia) y yo y nos dijimos '¡De memoria a los 100 años!', cuando a la edad que tengamos hay momentos que decimos ¿cómo iba?, ¿qué pasó?, ¿cómo va la canción?, ¿a quién iba a llamar?, es increíble y luego en la fiesta cantó la abuelita y déjame decirte que afinada, no creas que cantó mal, cantó muy bien", finalizó.