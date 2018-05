Agradecida con Luis Miguel

Ciudad de México.

La actriz Issabela Camil admitió ser el primer amor del cantante Luis Miguel y agradeció el detalle en la serie de Netflix, lo cual le parece un "gesto muy bello".

En entrevista con Suelta la Sopa, Camil dijo que el primer amor es brutalmente fuerte y deja una huella en la vida de todos. "Creo siempre el primer amor es brutalmente fuerte y creo deja huella en la vida de todos. Me parece un gesto muy bello y muy sincero de parte de él decirlo abiertamente de esa manera", comentó.

NUNCA TUVO CONTRATO

Sobre los rumores de contratos de confidencialidad de las parejas de "El Sol" dijo que nunca pasó así ni fue una situación donde ella quisiera sacar ventaja. Camil no quiso hablar con los productores de la serie, aunque se reunió con Camila Sodi para darle tips de cómo interpretarla.

Sobre el maltrato que se revela en la serie biográfica de Luis Miguel dijo que, por conocerlo desde que eran niños, fue parte de muchas cosas, aunque no las quiere comentar porque no es prudente.







