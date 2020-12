Agradecida con la vida

Ciudad de México.

Después de convertirse en un símbolo sexual en la década de los 90, tras su mítica escena en "Bajos instintos" (1992), la actriz Sharon Stone festeja sus 62 años de una manera muy personal: "No sólo estoy alucinada, también agradecida de seguir modelando a los 62 años. La Dolce Vita, gracias a todos los que me contrataron este año".

Cabe recordar que en 2018, tras recibir el reconocimiento como "Mujer del año", dijo sobre dicha escena: "Hace algunos años, antes de que se nos permitiera ser quienes somos en nuestros pequeños pueblos, yo estaba sentada en un estudio, cuando mi director me dijo: ´¿Me puedes pasar tus bragas?, porque se ven en la escena y no deberías llevarlas, pero no se verá nada´. Y yo dije: ´Claro´. No sabía que ese momento cambiaría mi vida".

En otro orden de ideas, hace unos días, la actriz reveló que forma parte del equipo de transición del presidente electo estadounidense Joe Biden y, aunque no detalló su compromiso con el nuevo gobierno demócrata, sí habló de sus aspiraciones futuras.