Agradecen remodelación y piden mejorar el servicio

Matamoros, Tam. Si bien el IMSS remodeló la fachada de la Clínica de Medicina Familiar 79, derechohabientes afirman que es necesario que se ponga más atención en mejorar la atención y reducir los tiempos de espera, sobre todo en consulta externa, ya que hay ocasiones en que se pasan todo el día esperando ser atendidos.

Y es que durante varios meses se estuvieron ejecutando algunas obras de remodelación en la parte frontal de esta clínica, buscando que los pacientes, sobre todo los que tienen alguna discapacidad, quedaran más cerca de los accesos.

Sí nos sirven de mucho, dijo la señora Maricela Hernández, que acompañaba a su hermana en silla de ruedas en demanda de consulta con el traumatólogo, "porque antes teníamos que parar el carro en la calle y las maniobras hacerlas rápido porque estorbábamos, pero ahora es mucho más fácil". Pero a la vez, critica el hecho de que a pesar de tener cita para una hora fija, "hay días en que nos pasamos aquí hasta mediodía porque la atención es lenta, en esto deberían poner más atención".

Otra de las quejas que manifestó ayer por la mañana Mario Alberto Izaguirre, es que la farmacia del Seguro Social por lo general no cuenta con los medicamentos que requiere para sus tratamientos, ya que sufre de diabetes e hipertensión.

"Yo consulto una vez por mes, ya estoy jubilado por el Magisterio y me ha tocado ocasiones en que nada más consulto y no me dan las medicinas que necesito porque no las tienen, tengo que esperar por varios días y dar otra vuelta y gasta dinero para los traslados", agregó el paciente.

Las 2 personas entrevistadas coincidieron en que así como el IMSS se preocupa por mostrar una mejor imagen hacia el exterior, se debe tomar en cuenta las inconformidades de los derechohabientes para que se mejore, tanto en atención como en el abasto de medicamentos.