Agradecen al alcalde SLM por su confianza

Miguel Alemán, Tam.- El alcalde Servando López Moreno, acompañado de su secretaria particular, Karla Benítez González y de la secretaria del Ayuntamiento, Lic. Lucila Garza Reyna, realizaron una breve visita a los alumnos que asisten a clases de Tae Kwon Do bajo la supervisión del instructor y cinta negra 1er. Dan. José Manuel García Quirino, quien aprovechó la oportunidad para agradecerle por su confianza para dar la impartición de esta disciplina.

El jefe del ejecutivo local refrendó todo su apoyo y compromiso para que este deporte de contacto siga practicándose, fomentando con esto los valores del respeto y la disciplina en las artes marciales, además de poder aprender las técnicas de autodefensa en niños, jóvenes y adultos de esta localidad.

"Como presidente municipal estoy abierto siempre a las buenas ideas, me gusta escuchar a la gente, me gusta responder a los buenos proyectos que sirvan a la sociedad", refirió el Lic. Servando López Moreno, al apoyar a los alumnos que toman clases de Tae Kwon Do en un espacio de las instalaciones que comparten la UMAN y la UNT.

Respondiendo a las inquietudes de diversos jóvenes que practican ésta disciplina, se continúa invitando a todos quienes deseen practicar el Tae Kwon Do, ya que es promocionada por el Ayuntamiento.

"Lo que procuramos como autoridades municipales es poder responder a los jóvenes y no tan jóvenes, para que conserven una mente sana, en un cuerpo sano", dijo el edil, al asegurar que seguirá impulsando las diferentes disciplinas deportivas, como es el caso del Tae Kwon Do, especialmente porque es el segundo deporte más practicado en todo México e incluso a nivel Olímpico.