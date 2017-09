Agradece Giovana Fuentes ponerse en la piel de Lupita D'Alessio

"Me siento feliz y súper con el recibimiento que hemos tenido de la gente, no nos lo esperábamos así. Nos han dado los resultados y un rating que no se tenía hace muchos años en Televisa y pues bien contentos y yo bien honrada de participar en esta serie de interpretar a Lupita", dijo.

La actriz comentó que D'Alessio siempre estuvo involucrada en la selección de los personajes, además de que las buenas críticas han llegado de distintos lugares. "Desde que nos escogieron ella fue la que dio el punto de vista bueno, ella dijo me gusta, hubo pruebas importantes y ella feliz con el resultado. Ella feliz con el resultado, está muy contenta y con muchas felicitaciones también de los productores y de la gente de Televisa principalmente".

Giovana, quien incursionará en el séptimo arte antes, explicó que espera que su participación le ayude a abrirse un lugar en el mercado y seguir actuando. "Para mí actuar es lo máximo, yo quiero seguir en esto, que confíen en mi trabajo, hacer diferentes cosas. Yo ya hice cine con la película Aquí entre Nos y que la gente me conozca y que pueda atrapar sus corazones".