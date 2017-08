Agradece director preferencia por la Alfredo del Mazo

“Por mi futuro, me uno a la uno’, reza el lema de Secundaria General número 1 Alfredo del Mazo de la zona escolar número 15 de esta ciudad con una población de más de mil 100 alumnos en ambos turnos, por cierto una de las más solicitadas.

En una plática con el director de esta institución, Marco Antonio Valero García, quien ante todo agradece la preferencia por esta institución a padres de familia para inscribir a sus hijos en camino al bachillerato y la universidad, con la mejor preparación posible.

Por lo pronto se encuentran en la fase de acomodo de los alumnos en sus respectivas aulas de clases y dando a conocer el reglamento escolar mediante un servicio de calidad humana.

“En vacaciones se dio la apertura de escuelas de verano y capacitación al personal en la fase intensiva del consejo técnico, e implementando la estrategia de mejora global con el consenso de elevar los aprendizajes en los alumnos”, dijo.

Nos cuenta Valero García que en apoyo a las familias, las cuotas propuestas por los mismos padres, no han cambiado desde hace ya tres años, que son mil pesos para nuevo ingreso y 900 para segundos y terceros.

Cabe aclarar que esos dineros son para solventar gastos de la misma institución, que de no ser así no podrían subsistir puesto que la Secretaría de Educación en Tamaulipas no otorga un recurso para el mantenimiento de la escuela.

Los padres que no pueden dar la cuota, se comprometen a realizar trabajos en beneficio de la institución y de los mismos alumnos que hacen uso de ella.

LA UNO. Instalaciones de la Secundaria General Alfredo del Mazo de la zona escolar número 15.