Agradece Trump a AMLO en Cumbre de ONU

Cd. de México.

"Me gustaría agradecer al Presidente López Obrador en México por la gran cooperación que estamos recibiendo y por poner a 27 mil soldados en nuestra frontera sur", aseguró Trump. "México nos está enseñando un gran respeto, y yo los respeto de vuelta".



Durante su discurso, Trump aseguró que uno de los retos más importantes de su Administración es acabar con la migración ilegal.



"Uno de nuestros retos más importantes es la migración ilegal, que afecta la prosperidad, divide a la sociedad y da poder a crueles carteles criminales", expuso.



"La migración ilegal masiva es injusta, insegura e insostenible para todos los involucrados".



Trump afirmó que los países de los que sale la gente desperdician capital humano; los países de llegada son rebasados, y los migrantes sufren abusos.



Además, el Presidente criticó a las ONGs y activistas que defienden a los migrantes indocumentados.



"Hoy tengo un mensaje para los activistas migratorios, que se cubren con un mensaje de justicia social: sus políticas no son justas, sus políticas son crueles y malvadas", dijo Trump.



"Le están dando poder a organizaciones que depredan a niños y mujeres inocentes. Ponen su equivocado sentido de virtud por encima de las vidas y el bienestar de gente inocente".



'El futuro no pertenece a los globalistas'

Frente a la ONU, Trump aseguró que el futuro del mundo no pertenece a los globalistas sino a los patriotas, en un discurso donde atacó a China.

"El futuro no le pertenece a los globalistas, le pertenece a los patriotas, el futuro le pertenece a las naciones soberanas que protegen a sus ciudadanos, respetan a sus vecinos, y hacen honor a las diferencias de cada país especial y único", aseguró.



Durante su discurso, el Presidente afirmó que en el centro de este esfuerzo está una reforma en el comercio y arremetió contra Beijing, en medio de la guerra comercial entre ambos países.



"Por décadas, el comercio ha sido explotado por naciones en mala fe. Mientras los trabajos se constrataban por outsource, un puñado de personas se volvía rica a expensas de la clase media".



El Presidente estadounidense aseguró que La Organización Mundial de Comercio necesita un cambio drástico.



"La segunda economía del mundo no debería declararse un país en desarrollo para burlar al sistema. Por años estos abusos fueron tolerados, ignorados. Pero para EU estos días han terminado", Trump dijo que impuso aranceles a bienes chinos por 4 mil millones de dólares.



El Mandatario amagó con continuar la campaña de presión estadounidense contra Maduro.



"Respaldamos a la gente que vive bajo brutal represión bajo los Gobiernos de Cuba, Nicaragua, y Venezuela".



Trump también atacó a Irán y lo culpó de financiar el terrorismo y las guerras en Yemen y Siria, con lo que justificó su salida del Acuerdo Nuclear de 2015 y destacó su imposición de sanciones.



"Todas las naciones tienen un deber de actuar. Ningún Gobierno responsable debe subsidiar la sed de sangre de Irán. Mientras Irán continúe su comportamiento amenazante, las sanciones no seán levantadas: serán mayores"



Momentos después, rebajó el tono, y ofreció cooperación si habría un cambio de actitud.



"EU está listo para aceptar una amistad con todos los que en verdad busquen la paz y el respeto. Muchos de los grandes amigos de hoy de EU fueron antes sus rivales. EU nunca ha creído en los enemigos eternos".



Trump también aseguró que continuará el trabajo en Afganistán, tras el fracaso de las conversaciones de paz con los talibanes.