Agradece ser albañil desde hace 30 años

Desde los 10 años se interesó por la albañilería y vivió desde temprana edad en el mundo de las construcciones junto con sus tíos, ahora tras 30 años de dedicarse a este oficio, agradece por la oportunidad que le dio la vida para ser albañil.

"Un tío me enseñó albañilería, cuando tenía 13 años ya andaba yo en las construcciones con él, y a los 16 años me dieron mi número social (registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social) y me empecé a meter de lleno a las construcciones de casas, todo eso, en distintas empresas, es bien bonito, para el que le gusta, al que no le gusta sólo viene por el dinero", sentencia Andrés Orozco Lira.

Con 43 años, ha dedicado su vida a trabajar con pala, pico y todo tipo de materiales de la construcción, ha laborado para empresas, en construcción de viviendas y para el gobierno.

"Me fascina ser albañil, yo vivo, como, almuerzo y ceno y tengo a mis hijos todo de la albañilería, se poner todo, vitropiso, azulejo, todo lo que es bardas, placas, todo me encanta", expresa orgulloso.

En sus 30 años de experiencia nunca le ha pasado algún problema de riesgo, solamente las clásicas caídas o pinchadas con clavos, por lo que agradece a Dios por cuidarlo.

"No me ha pasado nada, una tabla que le pegue a uno, andamio, pero jamás un accidente grande, ni me he quebrado huesos, ni nada, pero si me he caído muchas veces", dice.

Andrés reconoce que la mayoría de los albañiles les gusta tomar alcohol, pero en su caso prefiere dedicar ese tiempo a su labor.

"No fumo y no tomo, soy la deshonra de los albañiles, porque son bien borrachos, pero yo no, siempre en mi trabajo", ríe.

En el día de la Santa Cruz, Día del Albañil que se celebró este jueves, junto con sus compañeros celebraron trabajando, ahora él es encargado de las obras, el "Maestro".

"Nosotros nunca celebramos, sólo así alguna comida, por lo regular no la pasamos aquí así nada más, los que celebran son las de las construcciones grandes, ellos sí festejan, para nosotros siempre es un día de trabajo normal, nos cooperamos algo y es todo", explica.

Tradición hispana

>El 3 de mayo la iglesia Católica celebra el Día de la Santa Cruz. Y los trabajadores de construcción el Día del Albañil. La "Fiesta de las Cruces" se celebra en ciudades de España, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Argentina, Colombia y Venezuela. En México los festejos incluyen comidas en las obras de construcción, visitas a iglesias y agradecimientos religiosos por el trabajo que les ocupa.