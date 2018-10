Agradece joven apoyo solidario

"Quiero agradecerle primeramente a este medio por difundir mi caso y a todas las personas que me han ayudado con sus aportaciones para cubrir algunos de los gastos funerarios de mi madre". Gabriel Moreno Rocha, agradecido.

Hace algunos días este medio dio a conocer la historia de Gabriel Moreno Rocha, un joven de escasos recursos económicos, quien hace 13 años llegó originario de Veracruz a esta ciudad, para mejorar sus condiciones de vida, contábamos que su madre había fallecido a media sesión de una hemodiálisis y él no contaba con los recursos necesarios para los gastos funerarios.

Nuestros lectores al leer la historia se comenzaron a solidarizar con él, en las redes sociales. Gabriel comenzó a recibir llamadas telefónicas de condolencias por lo sucedido, asimismo hubo quienes aportaron su granito de arena para que pudiera darle cristiana sepultura a su madre, a quien siempre en vida había cuidado y protegido.

"Quiero agradecerle primeramente a este medio por difundir mi caso y a todas las personas que me han ayudado con sus aportaciones para cubrir algunos de los gastos funerarios de mi madre, y también quiero agradecer al señor presidente Municipal y a su señora esposa, por la ayuda que me dio al donarme el terreno del panteón y no cobrarme el servicio del velatorio. Me quedan algunas deudas pendientes por liquidar, pero se, que saldré adelante con la ayuda de Dios", expresó Gabriel.