Agradece halagos de Joon-Ho

Al cineasta sensación, Bong Joon-Ho, deberían concederle otro galardón: el "Premio Nobel de la Inteligencia".

La broma la suelta del otro lado del teléfono el aclamado director mexicano Arturo Ripstein, cuya obra fílmica, particularmente Profundo Carmesí, es admirada por el surcoreano.

"No sólo se merece el Óscar. Se merece el Premio Nobel de la Inteligencia. Tiene un gran gusto", dice Ripstein con humor.

"No lo conozco, pero supe del entusiasmo que tiene por Profundo Carmesí, y me llena de júbilo que él sea el cineasta del momento. Ya pasó a otra liga. Vi Parásitos y me pareció una estupenda película. Sin duda".

EJEMPLO A SEGUIR

Joon-Ho ha dicho en varias entrevistas que el filme de Ripstein sobre un par de asesinos en serie es uno de sus favoritos de todos los tiempos y que fue esencial en su formación artística.

El título, protagonizado por Regina Orozco y Daniel Giménez Cacho, ganó ocho premios Ariel y obtuvo en Venecia estatuillas que reconocían su Diseño de Producción, Guión y Banda Sonora.

En 2012, el realizador asiático visitó Guanajuato para formar parte del festival de cine, que le iba a entregar un reconocimiento.

HONRADO

"Pidió que fuera yo el que se lo entregara. Pero en ese momento estaba fuera del País, entonces no pude hacerlo. Con mucha pena, porque el cine de Bong siempre me ha parecido francamente interesante".

Ripstein, quien en marzo estrenará su más reciente obra, El Diablo entre las Piernas, asegura que analizando la filmografía del asiático puede hallar vasos comunicantes con su propio cine.

"De pronto uno reconoce cositas. No podría yo afirmar que lo inspiró alguna de mis películas. Pero hay cosas que sí se parecen, por supuesto".