Agradece Evo asilo a México

Ciudad de México.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró, a su llegada a México tras recibir asilo político, que a un miembro de seguridad le ofrecieron 50 mil dólares para entregar al exmandatario antes de su renuncia.

En su cuenta de Twitter, Morales dijo que el ofrecimiento lo hicieron "los golpistas".

"Muy agradecido con el hermano Manuel López Obrador y el gobierno y el pueblo de México por salvarme la vida", agregó.

El expresidente de Bolivia llegó a México acompañado de Álvaro García Linera, y de la exministra de Salud, Gabriela Montaño.

En un video desde el interior del avión de la Fuerza Armada de México, Evo Morales, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo de México, "por salvarme la vida".

En un breve mensaje de 40 segundos, el exmandatario boliviano repitió que el sábado 9 de noviembre, a uno de los miembros de su equipo de seguridad se le pidió entregarlo a cambio de 50 mil dólares.

Por ello expresó estar agradecido, palabras que repitió en sus primeras declaraciones al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y otros funcionarios.

LA RENUNCIA Y EL ASILO

Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia luego de perder el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas y ante las múltiples protestas que cuestionaban su reelección.

La renuncia de Evo Morales llegó después de que anunciase la repetición de los comicios presidenciales y la renovación total del organismo electoral a raíz de las denuncias de irregularidades por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones del 20 de octubre, en las que fue reelegido.

Luego de su dimisión, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ofreció asilo político.

SEGUIRÁ EN POLíTICA MIENTRAS TENGA VIDA

Evo Morales dijo que mientras tenga vida, seguirá haciendo política.

El expresidente boliviano, dijo que su vida estaba en peligro, si es que permanecía en Bolivia.

"Mientras tenga vida seguiré haciendo política. Mientras tenga vida seguiré en la lucha", exclamó.

Marcelo Ebrard aseguró que en México Evo Morales tiene garantizada su libertad, seguridad, integridad y protección de su vida.

El boliviano Evo Morales aterrizó en México a las 11:09 horas.

RECHAZA TENSIÓN CON EU

Marcelo Ebrard, rechazó que la decisión de otorgar asilo humanitario al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, signifique que haya tensión con Estados Unidos.

En la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Canciller expresó que la relación entre ambas naciones pasa por uno de los mejores momentos en los últimos años basada en el respeto mutuo.

"Eso determina que la relación entre ambos países no se basa en la sumisión, sino en el respeto, en la coexistencia de dos ideas distintas, hay muchos casos, migración es uno, armas es otro, nuestras posiciones por diferentes eventos políticos por lo tanto no espero ningún reclamo de la decisión que ha tomado México sobre este asilo, no lo hemos tenido y no lo esperamos", dijo.