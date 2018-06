Agradece Crucita el apoyo brindado. Historias de vida

Sigo saliendo a buscar que comer, Dios siempre me bendice, la gente me sigue regalando comida, pero a veces lo que quiero es platicar con alguien, sentir que alguien está conmigo, sino quieren no me den comida ni ropa ni calzado, tan solo regálenme un poco de su tiempo el hambre es pasajera, con cualquier cosa me lleno, pero la soledad es muy cruda y fría . Doña Crucita, se siente sola

, Tam.- En el mes de abril, este medio dio a conocer la historia de Doña Crucita, una mujer de 80 años de edad, residente de la colonia Valle de Leones, que hace tiempo perdió a su esposo después de haber sobrevivido a 18 embolias y ella lo llora y extraña mucho. Ella vive sola y ya se le dificultan algunas actividades, ha pedido trabajo en diferentes lugares, pero por su edad, no le ha sido posible conseguir alguno. Así que con pena y todo, sale a las calles a pedir algo de comer, a veces sus mismas vecinas le llevan un taco.

Doña Crucita, agradece a los lectores de este medio por el apoyo que le han estado brindando:

"Dios siempre pone ángeles delante de mi, esas gentes bonitas que me dan de su ayuda, un taco y a veces hasta calzado y que vestir", expresó.

Cuenta Crucita que cuando era joven, fue muy trabajadora, ella sacó adelante su hogar e hizo su casa, además de cuidar con mucho amor a su esposo que vivía enfermo, ella limpiaba casas, y dice que sabe lavar, planchar, deshilar, bordar y tejer.

Uno de los recuerdos más gratos que guarda Doña Crucita, es el día en que se casó, dice que se sentía muy orgullosa porque la sacaron de blanco, algo que cuenta sonriendo, pero a la vez triste al recordar que ahora le hace falta "su viejito", a pesar de que hay mucha gente que le ha demostrado su apoyo, a veces se siente muy sola y deprimida:

"Sigo saliendo a buscar que comer, Dios siempre me bendice, la gente me sigue regalando comida, pero a veces lo que quiero es platicar con alguien, sentir que alguien está conmigo, sino quieren no me den comida ni ropa ni calzado, tan solo regálenme un poco de su tiempo el hambre es pasajera, con cualquier cosa me lleno, pero la soledad es muy cruda y fría", comentó.