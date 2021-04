Agradece confianza

Rodolfo Pizarro, mediocampista tamaulipeco que milita con el Inter Miami, agradeció el respaldo que le dio el técnico de la Selección Nacional, Gerardo Martino, tras haberlo llamado para participar en los amistosos que realizaron por Europa a pesar de tener 4 meses sin jugar.

"El ´Tata´ siempre me ha dado mucha confianza, incluso en este partido (Costa Rica) me dijo que no esperaba que jugara los 90 minutos o que hiciera algo extraordinario, el ´Tata´ respalda a todos y eso es muy importante, tenía 4 meses sin jugar, ese fue mi primer partido y no tenía ritmo ni nada", explicó a TUDN.