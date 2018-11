Agradece "Chabelo" los memes sobre su "eterna juventud"

CIUDAD DE MÉXICO.- Xavier López, conocido como "Chabelo" no se enoja por los memes que circulan en redes sociales sobre su "eterna juventud", al contrario, agradece que la gente se tome el tiempo para hacerlos.

En entrevista para el programa "Hoy", el conductor dijo que aunque algunos podrían parecer ofensivos, él no lo ve así, y lo toma como si fuera un homenaje.

"De todo corazón, y no sólo de dientes para afuera, les digo gracias", expresó.

Sobre la foto que se viralizó en redes, en la que aparece "Chabelo" junto a Luis Miguel en las playas de Acapulco, Javier López dijo al programa "Un Nuevo Día" que el encuentro se dio por casualidad, y que cuando el cantante se dio cuenta que él estaba cerca, uno de sus empleados le solicitó el encuentro.

"Chabelo" asegura que éste fue breve, pues "El Sol" se encontraba acompañado; confesó que accedió al acercamiento porque a Luis Miguel lo conoce desde hace años.

"Yo estaba cerca de por ahí, donde él estaba (en Acapulco), entonces él me mandó uno de sus empleados a decirme que me quería saludar", explicó. Lo que llamó la atención fue el hecho de que el comediante aseguró que él fue quien hizo el encuentro breve, ¿la razón?, él la explica: "Y fui, le caí a saludarlo, pero luego me fui porque vi con quien estaba y no estuve mucho tiempo", comentó.

Xavier López aparecerá pronto en la pantalla grande junto a Eugenio Derbez y Bárbara Mori en la película "El complot Mongol".