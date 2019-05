Agradece ayuda recibida en parto. Da a luz de manera fortuita

El niño permanecerá 3 días bajo observación médica debido a que fue un alumbramiento fortuito (por no haber sido en área hospitalaria), que goza de buena salud, tuvo un peso de 2 kilos con 440 gramos y tamaño de 47 centímetros . Mayra Yuridia Mune Maldonado, directora del Hospital General

Río Bravo, Tam.- Mujer de 31 años de edad que diera a luz de manera fortuita en vehículo particular cuyo bebé es su número 5, agradeció a familiares, al agente de Tránsito pero sobre todo a la directora del Hospital General y personal por las atenciones recibidas.

Entrevistada en el cuarto de recuperación la joven madre de nombre Sandra Esmeralda Santillán Rangel de 31 años de edad acompañada por su esposo Juan Galaviz, a preguntas del reportero narro los hechos suscitados que recuerda tal y cual ocurrieron.

"Fueron mis cuñados quienes me ayudaron al momento de alumbramiento, nos paramos por la escuela que está por la Gaval en la colonia Benito Juárez, tuve un poco de temor por que podría caer al suelo y como quiera cayó, lo querían levantar mis cuñados pero el agente vial, dijo que no hasta que no llegara la ambulancia, y así fue".

Y prosigue:

"hasta que me trajo la ambulancia al Hospital fue en donde le cortaron el cordón umbilical, y bueno pues mi agradecimiento por todo el servicio que se me está brindando por parte de la directora la doctora Mayra Mune y todo el personal tanto a mi como a mi bebé".

Es plausible agregar que por datos recabados al respecto se logró establecer que es el quinto, y que esto le habría ocurrido debido a que no llevaba las cuentas del embarazo y en últimas fechas no se había checado.

Abordada al respecto al directora del Hospital General, la doctora Mayra Yuridia Mune Maldonado, dijo que el niño permanecerá 3 días bajo observación médica debido a que fue un alumbramiento fortuito (por no haber sido en área hospitalaria), que goza de buena salud, tuvo un peso de 2 kilos con 440 gramos y tamaño de 47 centímetros.





Narra agente de Tránsito su odisea

Benito Salazar Damián, es el agente de Tránsito Local que atendió el parto de una mujer en su camioneta

"Yo estaba dando vialidad en la escuela, Secretaría de Recursos Hidráulicos por la calle Guanajuato cuando llegó un ciudadano en una camioneta Explorer verde, diciéndome que necesitaba la intervención de una ambulancia y marqué de manera inmediata a la oficina central de Tránsito para pedirla y cuando colgué me acerque al vehículo en donde se encontraba una señora llorando y le pregunté el porque y me contestó, mire lo que traigo aquí, una señora que se va aliviar".

"Cuando me asomé por la ventanilla de la camioneta el niño ya estaba abajo, cayó entre las piernas de la parturienta, y lo que hice yo, pese a no saber mucho de primeros auxilios, pero que gracias a nuestro presidente municipal, paramédicos nos están capacitando para poder atender cosas como estás que se nos puedan presentar en el día a día".

"Cuando vi el niño, le limpié la nariz y la boquita para evitar que ahogara, a pesar de que nunca había hecho nada de eso, pero por instinto se me vino a la mente y el bebé empezó a moverse y ya dijo, no pues está bien el niño, la señora la sacamos por la pueda trasera, luego de doblar los asientos para darle acceso a los paramédicos que atendieron el llamado con prontitud".

La madre y su bebé fueron al Hospital General, donde fue recibida a las 8:30 horas por la directora del nosocomio Mayra Yuridia Mune Maldonado el día 28 de mayo del año en curso, donde se le checaron los signos vitales y se confirmó que estuviera estable y la pasaron a la sala de expulsión para terminar de dar el alumbramiento, que de hecho ya lo había tenido en la vía pública y por esa situación se llama parto fortuito por haber nacido el bebé, fuera de una área médica y se deja el bebé en observación durante 72 horas, la madre llegó sin ningún problema y el niño con un peso de 2 kilos 440 gramos y una estatura de 47 centímetros.

Ya para finalizar: "me siento satisfecho de mi participación y sobre todo muy orgulloso, en el trayecto al hospital, la señora nos dejaba de darme las gracias por mi intervención a lo que le contestaba que para eso estamos y para eso nos puso nuestro presidente municipal para ayudar a la gente en cualquier cosa, no sólo en vialidad".

Benito Salazar Damián, agente de Tránsito Local.