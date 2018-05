Agradece el apoyo brindado; sigue su lucha contra cáncer

René de la Rosa agradece todo el apoyo que le han brindando amigos y lectores de este medio de comunicación. El día de anteayer le practicaron la quinta quimioterapia en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, la cual será decisiva para saber que rumbo tomará su tratamiento, recordemos que el pasado mes contó su historia a EL MAÑANA, decía a las personas que padecen alguna enfermedad como el cáncer, que no le tuvieran miedo a esa palabra, lo importante es no deprimirse y luchar hasta que no se pueda más.

De la Rosa es sin duda un ejemplo de valentía, fuerza y tenacidad, no se ha dado por vencido y aun ante la adversidad sigue de pie, tiene 36 años de edad es residente de la colonia Riveras del Bravo, entrenador de la escuela de beisbol "Niños Guerreros" de Río Bravo, hace 3 meses se enteró que padece de un linfoma, cáncer del sistema inmunitario llamado sistema linfático, está entre la etapa 2 y 3 de 4 de esta enfermedad, empezó con pérdida de peso, sudoración nocturna profunda e inflamación de los ganglios, síntomas que le preocuparon y que lo llevaron a consultar con un médico, al hacerse los exámenes pertinentes, ese fue el diagnóstico.