Agradece AMLO a Ejército dar espalda a golpismo

Cd. de México, México

"Doy gracias a soldados y marinos por no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda a la traición y al golpismo", dijo al encabezar en la Plaza de la Constitución la ceremonia por el 107 Aniversario del Ejército mexicano. El Mandatario aseveró que la institución sigue siendo confiable. "A lo largo de sus 107 años de existencia, la institución militar ha sabido consolidar su profesionalidad, su disciplina y ha mantenido su credo nacionalista en la defensa de las soberanía nacional", expresó. En su discurso, López Obrador reprochó que otros ex Mandatarios hayan conducido al Ejército a tropiezos como la guerra contra el narcotráfico. "Su historia desde entonces está llena de claroscuros", dijo respecto al cuartelazo contra el ex Presidente Francisco I. Madero.

"Pero también de la fallida guerra contra el narcotráfico. No obstante, el Ejército lleva las de ganar, con muchos de sus tropiezos por recibir órdenes de sus comandantes supremos". Acompañado en el templete de su Gabinete legal y ampliado, el Presidente afirmó que esa institución no es un cuerpo elitista. "Ha conservado su carácter popular, los oficiales de mayor rango no son millonarios, no forman parte de la oligarquía como sucede en otros países", mencionó. "Y qué decir de la tropa. El soldado es pueblo uniformado". El tabasqueño indicó que en los últimos tiempos sus oficiales supieron vincular a la tropa aún más al pueblo, de donde provienen, con los programas de los auxilios a la población. "Es parte del Plan DN-III que el pueblo quiere y admira al Ejército. En esta nueva etapa de la vida pública, el Gobierno que represento y que conduce la Cuarta Transformación ha recibido de los soldados entrega plena", presumió.

Tras el discurso del Mandatario, el evento conmemorativo cerrará con la Sonora Santanera.