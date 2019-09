Agrada a Messi la fórmula de Scaloni

Barcelona, España.

"Es fácil de entender, bueno en su trabajo y sabe cómo manejar a los jugadores. Hicieron bien en darle el puesto de forma permanente y el tiempo y el espacio que necesita para trabajar con el equipo", afirmó Messi en una entrevista concedida a FIFA.com tras ganar el premio 'The Best' al mejor jugador de la pasada temporada.



Messi apuntó Sobre la Copa América que disputará con su selección, con Argentina y Colombia como sedes, que verdaderamente está "deseando tener la oportunidad de intentarlo de nuevo".



"Estoy realmente entusiasmado con la Copa de este año", subrayó.



Respecto a la renovación que sufre el equipo argentino, Messi dijo que ninguno de sus nuevos compañeros le ha sorprendido como jugador porque les sigue en sus respectivos clubes, aunque sí "como personas".



"Hay muchos a los que no conocía personalmente y fue una grata sorpresa compartir una Copa América con ellos (en Brasil) y ver que son personas normales y con los pies en la tierra", afirmó.



El premiado como mejor jugador del mundo indicó que, aunque no se imagina como futuro técnico, "nunca se sabe" porque a veces ve a los jóvenes y le gustaría "entrenarles y prepararles".



"Pero ahora mismo, sinceramente, no lo veo", añadió.