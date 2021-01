Agrada a Cristante medidas de la Liga MX

La sociedad está viviendo una crisis por el Covid-19, algo que los jugadores no deben pasar por alto.

El técnico de Toluca Hernán Cristante aseguró que le parece una buena medida la multa de 100 mil pesos que propuso la Liga MX para quien rompa la cuarentena para convivir con gente fuera de su grupo familiar, pues el estratega señaló que los futbolistas no tienen excusa para no alinearse a las medidas de protección.

"Son situaciones que no me preocupan, el equipo ha respondido bien a lo que ha exigido el doctor y hemos exigido nosotros. Es una cuestión de salud, si me preguntan si el futbol se debe de parar por una cuestión de salud, debería de hacerlo. No ha excusas para salir del protocolo que pide el doctor, es una realidad complicada para mucha gente.

"Fue algo que decidió la Federación, me parece bien, el jugador tiene que hacerse responsable porque debe de entender lo que está pasando con la sociedad, muchos jugadores lo han sufrido, debemos de ser responsables y colaborar con la situación.

Nosotros tenemos que colaborar con lo que nos toca, tenemos que jugar pero también tenemos que ser condescendientes con lo que nos pide la Federación no podemos ser ajenos a la situación", dijo en conferencia.

Luego de la victoria sobre Necaxa, el técnico del Toluca aplaudió la labor de sus pupilos pero subrayó que se debe de mejorar, sobre todo a la hora de plantarse frente al marco.

"Creo que hay más cosas que el resultado que fueron buenas, hay otras que seguir ajustando y trabajando, tuvimos un rival difícil, que sabe bien lo que hace dentro de la cancha, no fue fácil, los últimos cuatro partidos las estadísticas no eran tan buenas para nosotros y el equipo lo hizo bastante bien.

"La tranquilidad a la hora de trabajar el partido, tener esa paciencia, el equipo lo hizo bien, pero falta, hay un punto donde tenemos que bajarle y no apresurarnos en la terminación de las jugadas", señaló.