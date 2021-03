"Desde que conocí que vendría a Red Bull supe que iba a enfrentar un gran desafío que es Max. Es un piloto muy completo. Para ser honesto, no he encontrado sorpresas. Acabo de descubrir que es un piloto muy fuerte y va a ser una tarea, un gran desafío para mí", comentó el jalisciense en el podcast "Beyond the Grid" de la F1.

Noticia Relacionada Agrada a ´Checo´ retar a Max Verstappen

Pero este nuevo desafío en la Fórmula Uno le agrada al piloto tapatío.

"Esto es lo que quería. Quería medirme con los mejores del deporte. Por lo tanto, es un gran desafío y una gran oportunidad y algo que estoy esperando con mucha ilusión.

"A mi modo de ver, no tengo absolutamente nada que perder en mi carrera. He tenido la suerte de tener una carrera fantástica, así que lo que venga después es genial", dijo Checo, quien terminó cuarto en el Campeonato de Pilotos de 2020, la mejor ubicación en sus 10 años en la F1.

Luego de probar el fin de semana el RB16B, Pérez consideró un plazo para estar adaptado al nuevo auto.

"Cinco carreras. Una vez que pasemos carreras muy diferentes, diferentes condiciones, es cuando podré entender el coche y al equipo mucho mejor".