Agotan el cupo en secundarias

Río Bravo, Tam.- Se encuentran agotados los cupos para nuevo ingreso para el ciclo escolar 2020-2021 en las 4 escuelas secundarias generales de la localidad, en cuanto a las inscripciones definitivas a pesar de que finaliza el día 17, y lo peor es que el sistema no permite el ingreso de más estudiantes, no hay espacio para más de 260 alumnos.

Arrojan un faltante de espacios por más de 260 alumnos, luego de verse reducidos por aula de 44 a un limite de 35 como máximo por disposiciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), específicamente de la Subsecretaría de Planeación.

Y en ese sentido fue entrevistado el maestro Cirilo Fermín Bernal Alvarez, supervisor de la zona escolar número 15 de escuelas secundarias generales, que comprenden la número 1 Alfredo del Mazo, la 2 José Vizcaíno Pérez, la número 3 Ignacio Manuel Altamirano, y la 4 Leona Vicario.

Dejó entrever que de su parte reclamó a las autoridades educativas que tomaron esta decisión en cuanto a la reducción de cupo a primer año de secundaria, tomando como punto de referencia que el año pasado faltaron aulas y maestros para cubrir la demanda educativa en planteles públicos, y ahora no eso las cosas se van a poner peor.

"Yo le dije al subsecretario de Planeación de la SEP de nombre Francisco, que no compararan a Río Bravo con localidades como ciudad Victoria, pues no es lo mismo, que no debían hacer eso".

Agregó que como respuesta a la apertura de más espacios, el subsecretario dejó un número telefónico a los directores de las secundarias bajo su supervisión, para que le soliciten a él directamente por escrito que se habrán más espacios por grupo.

No obstante la cerrazón vino por parte de Noraima Obando secretaria de Programación y Presupuesto, confirmo que solamente se tienen autorizados por grupo como cupo limite para 35 estudiantes.

"La gente debe entender, los padres, las madres de familia, que no es cosa de los maestros de grupo ni de los directores, es de allá arriba en donde se tomó esta decisión, y de donde depende se pudieran abrir más espacios por grupo".

PRIVA INCERTIDUMBRE

Luego de que se agotarán los espacios a primer año de secundaria en una acción de gobierno que pareciera favorecer a las escuelas privadas locales en el Municipio, no quedó otra salida más que conformar las listas de espera en cada secundaria.

Y aunque para el inicio del siguiente ciclo escolar, aún falta tiempo, la situación ante la inseguridad de asegurar un espacio para sus hijos entre las madres de familia, se ha convertido en una verdadera pesadilla e incertidumbre, todo por que ni avisaron de la SEP del Estado, tomando medidas que a propios y extraños sorprendieron, sobre todo a los directores de secundarias les cayó de sopetón.





Pueden demandar

Cabe mencionar que lo que aun no saben los padres de familia, es que pueden demandar a la Secretaría de Educación Pública (SEP), por tomar medidas a tontas y ha locas, que favorecen a planteles privados, y lesionan la economía de las familias que no cuentan con los recursos económicos para inscribir a sus hijos en escuelas particulares.

De hecho el propio supervisor de la zona escolar número 15 de escuelas secundarias generales, así lo entiende perfectamente, a pesar de que dijo que tiene años ostentando el puesto, y es fecha en que no sabe o comprende realmente cual es su función.