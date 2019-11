Agotan bolsa de laudos laborales

La ley lo contempla, no se trata de despidos, simplemente se puede hacer convenios con los trabajadores para llegar a un arreglo y se les paga su antigüedad, sus prestaciones, se le hace una liquidación . Abelardo Perales Meléndez, coordinador Jurídico del Gobierno del Estado

Cd. Victoria, Tam.- Este año fueron presupuestados 40 millones de pesos para el pago de laudos laborales por parte de la administración central del Gobierno del Estado, y 50 millones para sentencias de trabajadores en organismos públicos descentralizados de la Secretaría de Salud, por lo cual, el próximo año podrían ser destinados 90 millones de pesos para estas dos áreas.

"Para el siguiente presupuesto que se está manejando se está proyectando una cantidad (similar), porque las demandas laborales son constantes", aseveró el coordinador Jurídico del Gobierno del Estado, Abelardo Perales Meléndez, "la parte más problemática es el OPD de Salud, es un organismo público descentralizado que tiene el mayor número de problemas laborales, muchos se vienen arrastrando desde tiempo atrás".

El maestro en Derecho Fiscal apuntó que el próximo año se buscará reducir el número de las demandas laborales a través de convenios con la parte trabajadora, esto para llegar a un acuerdo con el trabajador evitando el pago de salarios caídos, "la ley lo contempla, no se trata de despidos, simplemente se puede hacer convenios con los trabajadores para llegar a un arreglo y se les paga su antigüedad, sus prestaciones, se le hace una liquidación", en otros casos sólo se trata de homologaciones.

Otro sector problemático es Seguridad Pública por el personal que no logra aprobar sus evaluaciones de control de confianza, recordó que los aspirantes que no logran superar esta prueba no tienen mayor problemática sino con aquellos que ya se encuentran dentro del sistema y que al paso del tiempo no logran refrendar estas valoraciones, por lo que deben de ser dados de baja. Perales Meléndez dijo que se estudia un proyecto para incluir una causal de recesión en el personal de Seguridad Pública pero aclaró que todavía no se cuenta con un anteproyecto.

El próximo año se redoblará la política de saneamiento en la estructura gubernamental del Estado.