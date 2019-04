Agonizan los panteones. Mandan cuerpos a los ejidos

Cd. Victoria, Tam.- Desde hace algunas administraciones municipales se advirtió el problema de sobrecupo en los cementerios públicos de Ciudad Victoria, no obstante, no fue sino al inicio de la administración del doctor Xicoténcatl González Uresti cuando el Ayuntamiento se abocó a buscar un terreno que cubra estas necesidades, sin embargo, no se cuenta con los recursos para la adquisición de dicho predio.

La regidora por Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Panteones, Karleny Miroslava Perales Escalante, dijo que al agotarse los últimos espacios del panteón de la Cruz se optó por llevar a los nuevos difuntos a cementerios en los ejidos de la periferia, "ahorita nos estamos apoyando en panteones de los ejidos, se habla con las personas responsables de los panteones de cada ejido y es como se está manejando hasta ahora".

Principalmente se trata de los ejidos la Libertad y Benito Juárez en donde se ha logrado la coordinación entre Ayuntamiento y Comisariado Ejidal para llevar a cabo este tipo de inhumaciones, anteriormente se contaba con la cooperación de un panteón privado el cual donó algunos lotes al Municipio, los cuales, al parecer fueron insuficientes para la demanda.

"También se están dando apoyos para panteones privados", recordó Perales Escalante, "se les da un apoyo o se les gestiona en diferentes direcciones de más del 50 por ciento de apoyo del terreno", la regidora naranja recordó que el panteón municipal de la Libertad aún cuenta con espacio no obstante el suelo fue considerado como no apto para nuevas inhumaciones desde principios de los años 90, por lo cual consideró que podría aprovecharse ese terreno para la construcción de algún tipo de capilla para la realización de cremaciones.

El terreno que el Ayuntamiento victorense busca para erigir el nuevo panteón municipal se ubicará en el área semi rural del Municipio y deberá contar con una superficie de 20 hectáreas por lo menos, es decir, sólo para la adquisición del terreno el proyecto costará alrededor de 42 millones de pesos.