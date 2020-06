Agobian aumentos a los reynosenses

No solamente la constante información de la pandemia Covid-19 agobia a los reynosenses. Otro de los factores que preocupa es el alza en los productos alimenticios o la gasolina.

Automovilistas no escondieron su disgusto de observar que los precios que marcaba ayer la Magna (verde) 13 pesos con 99 centavos y Premium (roja) 15 pesos con 39 centavos no va de acorde a la calidad y durabilidad.

"La verdad estoy inconforme porque esto ya es demasiado ya casi no me alcanza para echarle porque todo está subiendo y no tengo el dinero necesario, ahorita solo vengo a echarle 80 pesos para ir al mandado y luego a mi casa", expresó Yahaira Ramírez, que se encontraba haciendo fila con los vidrios abajo teniendo que aguantarse la temperatura de 33 grados.

Ante los contantes despidos o reducción salarial en las diferentes empresas las personas se han tenido que ajustar para sobrevivir mientras exista el coronavirus.

"Hay poco empleo casi no tenemos para comer imagínate ahora que subió la gasolina me voy a quedar sin nada porque yo tengo un mueble de 8 cilindros y le echo para solo 10 litros, aparte la gasolina de aquí (México) no es de calidad y dura menos", comentó Gabriel Ruiz.

Anteriormente los reynosenses tenían la opción de viajar a los Estados Unidos pero ante el cierre temporal de los puentes internacionales debido a los problemas sanitarios recurren a las bombas de gasolina de México.

"Es mucho mejor la gasolina de McAllen, es más barata, te aguanta más, en cambio aquí (Reynosa) no te dura nada y te dan puro mugrero", dijo con molestia la señora Gabriela Elizondo.

Lo que es una realidad es que en esta temporada de verano, en el que se registra un intenso calor, los automovilistas utilizan constantemente el aire acondicionado lo que provoca que se consuma más gasolina.