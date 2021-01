Agobia la sobrepoblación de mascotas desprotegidas

La ciudad de Reynosa tiene una sobrepoblación de mascotas, que trae consigo diversos problemas como el abandono y que genera no solamente enfermedades, si no la contaminación, ya que todavía no hay una dependencia que se encargue de este tipo de situaciones

Maité Pineda Alvares, presidente de Fundación de Rescate y Adopción de Mascotas (FRYAM), comentó que se reciben hasta 15 denuncias diarias, de los propios dueños que los tienen amarrados a la intemperie, llenos de garrapatas, en lugar reducidos o en azoteas.

"Aparte del maltrato, aparte de la cantidad de enfermedades y se transmiten muchas enfermedades y proliferan, la problemática no solamente es la proliferación de enfermedades si no la contaminación, los perritos atropellados que entran en putrefacción, no hay una dependencia todavía que los recoja, que les dé sana sepultura", dijo.

La representante de FRYAM, comenta que maltrato animal, no es pegarle a un animal, es todo lo que conlleva como vacunarlo, desparasitarlos, mantenerlo limpio, alimentarlo, todo eso si no se realiza es maltrato animal.

"La tenencia de una mascota es una obligación, son responsabilidades, no es golpear a un animalito, es todo lo que se debe de cumplir", recalcó.

Señaló que anteriormente las agrupaciones trabajaban solos ayudando al callejerito, al enfermo, a las embarazadas o con cáncer, pero ahora hay mayor disposición.

"Vivimos tiempos muy diferentes, hay gente que le interesa el bienestar de los animales, y es importante que hagamos eslabón con asociación civil y gobierno, porque es un problema que afecta a los ciudadanos y a Reynosa", recalcó.