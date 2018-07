Agobia a colonos la falta de energía

Matamoros, Tam.

Hasta más de un mes tienen sin luz algunos habitantes de la colonia San Fernando en Matamoros, debido a que se les quemaron medidores a consecuencia de las constantes fallas originadas en el servicio de la Comisión Federal de Electricidad.

Ana Luisa Pérez Ramírez, residente de esta colonia, señaló que hay personas a las que se les quemó el medidor y desde entonces están sin luz, aún y cuando lo reportaron en su momento a la CFE.

"Nosotros a diario tenemos que vivir con esta incertidumbre si tendremos luz o no; a veces se va en el día, a partir de las 12 del mediodía ya no tenemos y no regresa hasta las cinco o seis", dijo.

Manifestó que son fallas en algunas ocasiones de las mismas cuchillas que se encuentran en los transformadores y en otras ocasiones desconocen qué es lo que lo originan, pero ya tienen más de un mes con esta falla y desde entonces hay vecinos que están sin luz.

Resaltó que incluso "esta situación ya nos descompuso los abanicos, los refrigeradores, entre otros aparatos electrodomésticos que por el momento no ha pagado la CFE", reclamó.

"Ya tuvimos un diálogo con las autoridades de la Comisión, nos dijeron que en cuenta a los daños los estarían pagando, siempre y cuando presentemos facturas de los aparatos que se nos averiaron", comentó.

Destacó que lo que se está pidiendo es terminar con este problema, porque es muy molesto estar sin luz, más ahorita que hace mucho calor no se puede estar sin abanico.

"En las noches no dormimos, porque también hay días en que se nos va la luz en la noche, tenemos que soportar el calor y los zancudos, imagínese nuestros hijos no duermen", dijo.

"Estamos pidiendo que la CFE se haga responsable de los daños, pero también que ya nos solucione el problema que se esta presentando con esta suspensión de la luz que es de manera constante, ya tenemos un mes así", concluyó.