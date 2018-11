Agilizarán tránsito en cruces internacionales

La delegación regional VIII de la zona noreste de Caminos y puentes Federales de Ingresos (CAPUFE) anunció la puesta en marcha de un operativo encaminado a agilizar el tráfico vehicular en los cruces fronterizos que van desde Ciudad Acuña hasta Matamoros, luego de que tradicionalmente se registra un repunte en el aforo vehicular a partir de este jueves por motivo del Día de Acción de Gracias, así como por el llamado "Viernes negro".

El delegado de CAPUFE, Marcos Olivares Olvera, señaló que se espera un repunte de visitantes provenientes de entidades como Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Distrito Federal, Estado de México y Michoacán, así como de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, entre otros puntos.

Refirió que tradicionalmente cientos de mexicanos se internan a Estados Unidos para aprovechar las ofertas que realizan los centros comerciales, restaurantes y hoteles un día después del día de acción de Gracias y que se conoce como "Viernes Negro".

Detalló que el Día de Acción de Gracias es una de las fechas más importantes para los estadounidenses y un día después los establecimientos abren con ofertas superiores al 50 por ciento, además de que no cobran impuestos en la compras.

El funcionario federal señaló que estas fechas resultan atractivas para los connacionales, tanto de la zona fronteriza como del interior del país, que empiezan a cruzar la frontera desde una noche anterior.

Refirió que para la atención de los usuarios que cruzaran la frontera por la jurisdicción de la VIII zona noreste que comprende desde ciudad Acuña hasta Matamoros, CAPUFE cuenta con 52 carriles, 23 pasímetros y tres carriles para uso exclusivo de la línea Express o carril SENTRI (Secured Electronic Network for traveller´s rapid inspection).

Indicó que para dar agilidad a los usuarios de los cruces fronterizos, CAPUFE cuenta con la participación de al menos 279 servidores públicos de este organismo, 14 administradores, 66 encargados de turno, unos 183 cajeros receptores, seis técnicos en mantenimiento y 10 auxiliares, 67 guardias de seguridad privada y 73 personas de limpieza de baños.

Dijo que los cajeros están equipados con lo necesario para que la cobranza se efectúe de manera rápida y expedita para que el tráfico fluya y disminuya el tiempo de espera, que en temporada alta, como la de esta fecha, se prolonga hasta por más de 90 minutos.

"Estamos preparados con anticipación, pues dotamos a todas las plazas de cobro de los requerimientos, el personal está habilitado para que trabaje las 24 horas del día divididos en tres turnos ya que no podemos cerrar ni un minuto para poder ofrecer el servicio que nos demandan los usuarios, tanto nacionales como extranjeros" acotó.

La delegación regional VIII de la zona noreste de Caminos y puentes Federales de Ingresos (CAPUFE) anunció la puesta en marcha de un operativo encaminado a agilizar el tráfico vehicular en los cruces fronterizos que van desde Ciudad Acuña hasta Matamoros, luego de que tradicionalmente se registra un repunte en el aforo vehicular a partir de este jueves por motivo del Día de Acción de Gracias, así como por el llamado "Viernes negro".

El delegado de CAPUFE, Marcos Olivares Olvera, señaló que se espera un repunte de visitantes provenientes de entidades como Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Distrito Federal, Estado de México y Michoacán, así como de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, entre otros puntos.

Refirió que tradicionalmente cientos de mexicanos se internan a Estados Unidos para aprovechar las ofertas que realizan los centros comerciales, restaurantes y hoteles un día después del día de acción de Gracias y que se conoce como "Viernes Negro".

Detalló que el Día de Acción de Gracias es una de las fechas más importantes para los estadounidenses y un día después los establecimientos abren con ofertas superiores al 50 por ciento, además de que no cobran impuestos en la compras.

El funcionario federal señaló que estas fechas resultan atractivas para los connacionales, tanto de la zona fronteriza como del interior del país, que empiezan a cruzar la frontera desde una noche anterior.

Refirió que para la atención de los usuarios que cruzaran la frontera por la jurisdicción de la VIII zona noreste que comprende desde ciudad Acuña hasta Matamoros, CAPUFE cuenta con 52 carriles, 23 pasímetros y tres carriles para uso exclusivo de la línea Express o carril SENTRI (Secured Electronic Network for traveller´s rapid inspection).

Indicó que para dar agilidad a los usuarios de los cruces fronterizos, CAPUFE cuenta con la participación de al menos 279 servidores públicos de este organismo, 14 administradores, 66 encargados de turno, unos 183 cajeros receptores, seis técnicos en mantenimiento y 10 auxiliares, 67 guardias de seguridad privada y 73 personas de limpieza de baños.

Dijo que los cajeros están equipados con lo necesario para que la cobranza se efectúe de manera rápida y expedita para que el tráfico fluya y disminuya el tiempo de espera, que en temporada alta, como la de esta fecha, se prolonga hasta por más de 90 minutos.

"Estamos preparados con anticipación, pues dotamos a todas las plazas de cobro de los requerimientos, el personal está habilitado para que trabaje las 24 horas del día divididos en tres turnos ya que no podemos cerrar ni un minuto para poder ofrecer el servicio que nos demandan los usuarios, tanto nacionales como extranjeros" acotó.