Agilizarán procesos en casos de desaparecidos

La Asociación Justicia Tamaulipas en Reynosa confía en que la reactivación de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de cuerpos apoye a combatir el rezago que existe en las denuncias.

De acuerdo con Geovanni Barrios Moreno, titular de la Asociación Civil, la esperanza se incrementó luego de que se designará el mes pasado a 4 miembros de la organización como parte del Consejo Honorífico, que tomó protesta ante el Congreso de Tamaulipas con el objetivo de supervisar las labores.

"Es momento de dejar de simular y comenzar a trabajar, los funcionarios solo reportan que trabajan pero en realidad no hay resultados, yo lo vivo en carne propia, tengo un hijo que fue privado de la libertad, yo he identificado a los culpables, tengo nombres, apellidos pero de nada me sirve".

Recordó que en los primeros 6 meses del año pasado se registraron mil 500 nuevas denuncias, cifras similares con las que concluyó este primer cuatrimestre.

La reactivación del programa esta prevista a partir del 15 de mayo, posterior a ello la Comisión de Búsqueda a nivel nacional ha previsto un mes para iniciar con las revisiones en fosas clandestinas de la región norte de Tamaulipas.