Agentes de Tránsito están bajo la lupa

"Que se aplique el reglamento tal como es, que no sea selectivo que a uno sí y a otros no". Luis Barboza, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Reynosa.

El presidente del Consejo Ciudadano deen Reynosa,, descartó la existencia de quejas formales ante el organismo en contra de elementos de, sin embargo, aseguró se han presentado comentarios negativos sobre el actuar de los elementos.

En entrevista pidió a los agentes utilizar el criterio antes de emitir una multa, pese a reconocer la necesidad de hacer valer y respetar el Reglamento de Tránsito insistió, que en algunos casos la multa carece de fundamentos.

"Que se aplique el Reglamento tal como es, pero que se use el criterio de los elementos, que no sea selectivo que a uno sí y a otros no", expresó Barboza.

Este lunes EL MAÑANA evidenció el uso de pistolas radar para sancionar a los automovilistas que excedan la velocidad en el libramiento Oriente.

De acuerdo con los automovilistas que circulan por dicha arteria, y otras avenidas de la ciudad, hace falta la instalación de señalitas que adviertan el limite de velocidad

"Yo no sé a cuánto debe ser velocidad, me imagino que deben poner un letrero donde diga cual es lo máximo pero no, en realidad no sé cual es el limite", dijo Andrea López.

Barboza precisó que en muchas de las avenidas y calles de las Ciudad, las condiciones no son las adecuadas para emitir una sanción por exceso de velocidad.

"Muchas veces es la palabra del tránsito contra la del ciudadano, a una persona le pasó que se cruzó el semáforo cuando estaba parpadeando la luz verde y lo infraccionaron por pasarse una luz roja", platicó.

A principios de año se realizó la entrega de 20 nuevas patrullas a los agentes de Tránsito para que estos puedan realizar rondines en las principales vialidades de la Ciudad.

De acuerdo a organismo internacionales las velocidades en vías rápidas en una zona urbana deberán ser de 60 a 80 kilómetros por horas, aunque en Reynosa no se ha defino cuáles son las rutas consideradas de alta velocidad.

UNA LANA

1,600 Pesos máxima multa por conducir con exceso de velocidad.

400 Pesos la mínima.