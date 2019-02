Agente fronterizo balea a conductor que no se detuvo

Un agente aduanal hirió a tiros al conductor de una camioneta cuando intentaba cruzar de Arizona a México por una garita fronteriza, informó el viernes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés).



El alcalde de Arizona había dicho el jueves a un periódico que el conductor había muerto, pero una portavoz de la CBP, Teresa Small, dijo el viernes a The Associated Press que eso no ocurrió.

Debido al incidente, las autoridades cerraron temporalmente el paso fronterizo.

La CBP dijo en un comunicado que debido a los disparos del jueves en la noche, el conductor fue herido y llevado a un hospital en la ciudad fronteriza mexicana de Nogales, sin que se informara de su estado de salud.

El alcalde de Nogales, Arizona, Arturo Garino, dijo al diario Arizona Daily Star que el conductor de una camioneta pickup rehusó hacer alto e intentó arrollar al agente de la CBP.

Por la inercia, el vehículo se siguió de frente y paró varios metros después, en suelo mexicano, según la CBP. La agencia dijo que facilitaría mayor información durante el día.