Agenda pro aborto, el motivo de destitución de ´El Mijis´

San Luis Potosí, S.L.P.

El diputado de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, "El Mijis", consideró que el acuerdo de la Jucopo para sustituirlo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, se debe a las propuestas de despenalización del aborto, iniciativa pendiente en dicha comisión.

La propuesta de destitución de "El Mijis" fue aprobada por acuerdo de la Jucopo en sesión del pasado miércoles y su suplente, de ser aprobada la propuesta por el Pleno, sería Rosario Sánchez Olivares, quien se ha manifestado en contra de la iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad potosina.

Mediante un tuit, el legislador expresó, "Toca al #aborto y "casualmente" en la Jucopo arreglan mi salida de la Presidencia de la Comisión de DDHH".

Sin embargo, manifestó que "aunque me tumben no me callarán", del mismo modo refirió que él ha "propuesto los temas más progresistas, sensibles y menos rentables políticamente; incluso, casi me matan!".

Esta medida de la Jucopo se da luego de las múltiples quejas contra el legislador por ausentarse de sesiones, incluso de la comisión que preside.