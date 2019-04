Agenda de Armenta es ensuciar campaña: YP

Ciudad de México.

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, informó que la noche de este viernes se presentó la fundamentación y ratificación para que Miguel Barbosa Huerta sea su candidato a la gubernatura de Puebla, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En entrevista describió que el documento de Morena contenía los elementos y resultados de la encuesta que hizo Morena y en la que ganó Barbosa, así como elementos de su perfil con lo que quedó subsanada la petición del máximo tribunal electoral del país.

En este caso, Yeidckol Polevnsky, dijo que era solamente un trámite que ya se resolvió y Barbosa es de nuevo su abanderado y ahora ya no esperan una respuesta del Tribunal Electoral, pues en cuanto recibieran el oficio, el ex senador sería su abanderado y explicó que la candidatura de Barbosa solamente se paró unas horas.

En entrevista con El Universal, la presidenta de Morena dijo que ella ya no le haría ningún llamado a Alejandro Armenta pues lo único que busca es ensuciar la campaña de Barbosa, además de que está trabajando para otro partido, y no identifica si es para el PAN o el PRD.

"Armenta trae otra agenda, su agenda es ensuciar la campaña, ensuciar el proceso, está trabajando para otro partido, o para otro grupo, no sé si está en apoyo a los panistas, a los perredistas, no sé cuál es el plan", dijo Polevnsky.

Explicó que ella ya no le haría ningún llamado al senador, porque después de oír las grabaciones en las que Armenta detalla un plan para afectar a Barbosa y a su candidatura, "un plan contra Barbosa, es un plan contra Morena".

"Así lo tengo de claro y ellos dicen que el plan es judicializar el proceso, que fue lo que hicieron, sólo que él esperaba que le iban a dar la razón y no se la dieron, Armenta perdió otra vez, ya había perdido la encuesta perdió en la Sala Superior la resolución, porque le dieron la razón a Barbosa, él está mintiendo, pero en esa grabación dice que si hacen otra vez encuesta la va a volver a ganar y que lo van a volver a poner, entonces pero él dice: 'no importa, pero ya le hicimos daño, ya lo sacamos de la campaña tantos días', no le salió no lo pudo sacar ni medio día de la campaña, entonces es una cosa muy seria", dijo la presidenta nacional.

´Nadie logrará descarrilar esta campaña´: M. Barbosa

>Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, reiteró su llamado a la reconciliación para lograr una mejor condición social y económica para Puebla.

>En gira proselitista por el municipio Tecamachalco, el abanderado por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) dijo que "hay muchos intereses que quisieran descarrilar mi actividad, pero no lo van a conseguir".