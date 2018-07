Agarra a golpes a mujer porque no acepta su amor

Un empleado del INE terminó en las celdas de Seguridad Pública tras agredir a una mujer con quien quiere andar a la fuerza.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:45 horas en el cruce de las calles San Luis Potosí con Oaxaca, de la colonia Rodríguez, cuando elementos de la Policía de Proximidad realizaban rondines de vigilancia percatándose que una pareja estaba riñendo y discutiendo en la vía pública, por lo que procedieron con el arresto de ambas personas.

La pareja detenida fue ingresada a la Delegación de Seguridad Pública, siendo llevados ante el juez calificador donde la mujer dijo llamarse Cruz Pérez, de 44 años, de oficio estilista, misma que expresó que no pelea sólo se defendía de su amigo quien se puso violento y comenzaron a discutir debido a que se negó a tener una relación con el ahora detenido, por lo que el problema llegó hasta los golpes, en ese momento pasaban las patrullas de la Policía Estatal que los arrestaron.

El hombre agresivo dijo llamarse Cruz Pérez de León, de 43 años de edad, habitante de la colonia Constitución, quien argumentaba que tenía una relación con la estilista la cual terminaron por unas diferencias, mismas que volvieron a salir en esa ocasión tras una reconciliación que terminó en pelea en la vía pública y aseguró que no agredió a la mujer sólo se protegió de los golpes.

Los uniformados estatales y juez calificador señalaron que el hombre quedaría detenido por una falta administrativa debido que la mujer afectada no quiso proceder legalmente.

El hombre manifestó que buscaba una reconciliación con la ex, pero ésta terminó en pelea.