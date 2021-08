Agandalla primaria gastos de una graduación ficticia

Por cuestiones de la pandemia del Covid -19 la ceremonia quedó cancelada, pero el recurso de aproximadamente mil 700 pesos por cada estudiante no se les regresó.

Ahora a más de un año, siguen esperando respuestas.

"De los tres grupos de sexto grado que o se iban a graduar en aquel momento se acordó pagar un paquete de fotos y graduación, eran mil 250 pesos por evento con el extra de 450 de fotografías, pues resulta que se canceló, pero para regresarnos el dinero ya no dicen nada, no es justo, ese recurso se entregó con muchos sacrificios", expusieron los quejosos.

Los afectados relataron a EL MAÑANA que para conseguir el dinero se organizaron rifas y loterías, a fin de que todos los estudiantes del último año de primaria tuvieran una ceremonia de graduación.

"Mi hijo ya terminó su primer año de secundaria y el dinero que dimos para su graduación de primaria jamás se nos regresó, tenemos entendido qué hubo más grupos con este problema pero que después de reclamar y hacer presión si les devolvieron el dinero, entonces faltamos nosotros, lo queremos de vuelta", agregaron.

Explicaron que de no obtener respuesta en los próximos días recurrirán al Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) para poner una queja, ya que cuentan con las pruebas de que los pagos se hicieron. "Supuestamente íbamos a tener junta el 9 de julio para ponernos de acuerdo y que nos regresaran el dinero, pero se pasó la fecha, se olvidó, así han pasado varias veces, cuando comenzamos a reclamar nos llamaban irresponsables por decirles rateros, pero no estamos haciendo algo malo, al contrario solo queremos lo que es justo, no se vale que se queden con eso"., insistieron.