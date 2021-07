Los Viagras son una escisión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que también se nutrió de ex integrantes de Los Caballeros Templarios.

Noticia Relacionada Afrontan a Viagras con autodefensas

Ante esos supuestos embates de Los Viagras, los limoneros planearon armarse con palos, machetes, barricadas y hasta bombas molotov para hacer frente a los extorsionadores.

"Pero sí tenemos armas de fuego ¿eh? También tenemos con qué hacerles frente", dijo un productor de la localidad de División del Norte, en Buenavista.

"Ellos (Los Viagras) controlan el mercado, si el productor no paga la cuota no deja que los cortadores saquen el producto, si no hacen caso son emboscados, se ha pedido constantemente el apoyo a la Guardia Nacional, a la Policía del estado, pero no hacen caso, la gente se está organizando para hacerles frente como en los tiempos de las autodefensas", dijo un productor de limón de Apatzingán.

Además de controlar el mercado limonero, aseguraron, Los Viagras controlan la venta de refresco, golosinas, artículos de primera necesidad y la carne, con las cuotas que le exigen a los pequeños comercios y proveedores.

"A los cortadores les piden hasta cinco pesos por caja, a los empacadores cuotas mensuales y a los productores diezmos por parcela, aquí pagan cuota hasta las cenadurías, locales, taquerías, carniceros", añadió un cortador que prefirió cambiar de giro.

Esta situación ocurre a tres semanas de las elecciones, cuando los patrullajes se incrementaron en la zona de Apatzingán, tras una serie de narcobloqueos con vehículos incendiados.

Sin embargo, los limoneros acusaron que esos patrullajes se replegaron y que incluso el bloqueo del crimen organizado hacia Aguililla se mantiene en la comunidad de El Terrero, municipio de Buenavista.

El grupo criminal de Los Viagras, encabezado por los hermanos Santana Sierra, sostiene una disputa territorial en esa zona con el CJNG.

En diversos narcomensajes el CJNG ha amenazado con ingresar a La Ruana, en Buenavista, bastión de las autodefensas entre 2013 y 2014.

"Vamos por ti Gordo, La Sirena, Nalgona, ya estuvo bueno que no los dejen trabajar en sus limoneras, sus papayeras, en sus parcelas, y vendas las cosas al precio que quieren", dicen esos mensajes, supuestamente adjudicados "El Maguey", presunto operador del CJNG en esa región.

En Tepalcatepec y La Ruana surgió en 2013 un grupo de autodefensas para frenar las extorsiones, robos, violaciones y secuestros por parte de Los Caballeros Templarios, entonces encabezados por Servando Gómez "La Tuta".

Los Caballeros Templarios fueron una ramificación de La Familia Michoacana, liderada por Jesús "El Chango" Méndez, quien expulsó de Michoacán hace casi dos décadas a Nemesio Oseguera, El Mencho", originario de Aguililla y entonces sicario del Cártel del Milenio.