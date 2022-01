Afloran más restricciones: Critican nueva ley electoral texana

Miles de tejanos, incluidos algunos ciudadanos estadounidenses, han recibido cartas que dicen que han sido marcados como posibles no ciudadanos que podrían ser expulsados de las listas de votantes.

Y esta semana, los funcionarios electorales locales dijeron que se están rechazando cientos de solicitudes de boletas por correo por no incluir nueva información requerida.

"Es simplemente una mala situación en varios niveles", dijo James Slattery, abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, uno de varios grupos de derechos electorales que han demandado al estado por la nueva ley.

La campaña nacional del Partido Republicano para endurecer las leyes electorales ha sido impulsada en parte por las falsas afirmaciones del expresidente Donald Trump de que él ganó las elecciones, no el presidente Joe Biden.

Texas envió cartas a más de 11,000 votantes advirtiéndoles que sus registros serán cancelados a menos que prueben ante la oficina electoral local que son ciudadanos. Más de 2,000 registros finalizaron después de que los votantes no acudieran, según la oficina del secretario de Estado de Texas. Pero algunos de los que recibieron las cartas de advertencia eran ciudadanos.

Escondido en la ley de 76 páginas hay un nuevo requisito de que el votante incluya su número de licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social en las solicitudes de boleta de votación por correo, o el número de una identificación emitida por el estado.

Hasta el viernes, los funcionarios del condado de Harris dijeron que habían rechazado más de 200 de 1200 solicitudes de votantes en el área de Houston. En Austin, los funcionarios electorales del condado calcularon la tasa de rechazos en aproximadamente el 50 %.

La oficina del secretario de Estado dijo en un comunicado que los condados deben consultar cómo rechazar adecuadamente las boletas por correo. Anteriormente había dicho que las cartas que advierten a los votantes que pueden perder su derecho al voto se enviaron como parte de la implementación de la nueva ley electoral.

Esa medida incluye disposiciones que establecen un procedimiento para cumplir con un acuerdo de una demanda de 2019 sobre la última vez que Texas intentó eliminar a los votantes no ciudadanos y terminó amenazando con revocar el registro de un gran número de ciudadanos estadounidenses también.

¿ES O NO ES?

Pierden tiempo

- Monty Tew, un hombre de 52 años que nació en Texas, dijo que no podía entender porqué recibió la carta pidiéndole que probara su ciudadanía. Dijo que pagó 30 dólares para solicitar una copia de su certificado de nacimiento, luego envió una foto al condado como prueba de ciudadanía y pronto se le notificó que el problema se resolvió.

- "Me siento afortunado de que no haya sido tan importante, no fue tan oneroso", dijo Tew, de Round Rock, una ciudad en las afueras de Austin.

- "Pero puedo imaginar cómo eso puede ser una flagelación mucho más grande para alguien más, si no tuviera tecnología en sus manos o si pagarle a alguien $30 para obtener algo que fue una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo podría ser un molestia".