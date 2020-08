Aflora también la solidaridad

Durante los días posteriores al paso del huracán Hanna la solidaridad de los reynosenses por los damnificados estuvo en su máxima expresión, lo cual traspasó fronteras al llegar ayuda de otros municipios de Tamaulipas y Estados Unidos.

Alejandra Cortez, al observar la devastación que dejó el fenómeno natural en las más de 40 colonias y las miles de personas que se quedaron en la calle, emprendió una campaña de ayuda por medio de su cuenta de Instagram y sorpresivamente obtuvo una grata respuesta por parte de amigos que residen en Dallas, Houston, Austin y San Antonio.

Alejandra, que terminó sus estudios universitarios en Austin, fue contactada por sus amistades que al ver las imágenes de impacto no duraron en colaborar reuniendo en total la cantidad de mil 180 dólares, que sirvieron para comprar despensas, kit de limpieza, ropa, colchas, calzado, artículos para bebes y niños, además más gente de Matamoros y Brownsville se unieron a la buena causa.

"Yo no publiqué que quería dinero, fue la misma gente que me mandó más toda la gran cantidad que he recibido en estos días y que estado empaquetando, además de unió una empresa de Matamoros que nos regaló despensas súper surtidas, la cual era suficiente para que una familia pudiera subsistir unos cuantos días", comentó mientras ordenaba los productos.

Alejandra con un grupo de amigos y familiares acudieron a diversos sectores de la ciudad que se vieron completamente afectados y en el primer viaje que realizaron regalaron 30 paquetes, 48 kits de bebes e incluso comida para perro, que también sufrieron la tempestad climatológica.

"Cuando recibí todas las donaciones estaba contenta de como la gente se une para una causa y no importa si eres americano o mexicano y me da esa fe que tal vez este mundo no es tan feo como dicen, pero al andar repartiendo sentí mucho estrés de ver tanta gente necesitada y no tener suficiente para dar", expresó.

Acuden a colonias a repartir productos de limpieza y alimento.