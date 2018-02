Afirman que Rachel McAdams está embarazada

Monterrey, México.- ¡Rachel McAdams va a ser mamá!



Algunas fuentes dicen a E! News que la protagonista de The Notebook está embarazada.



McAdams ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses. No asistió al estreno del miércoles de Game Night. Fue captada por última vez en el aeropuerto de Toronto luciendo un atuendo holgado.



La actriz ha sido muy privada sobre su vida personal, pero fue vista de la mano del guionista Jamie Linden en el verano de 2016, en donde se empezó a especular que los dos son pareja.



McAdams mencionó algunos años atrás en una entrevista que deseaba convertirse en madre.



"Tener algunos hijos sería genial," dijo a People en 2009. "Mi madre es una gran inspiración para mí... Ojalá pueda asumir esas cualidades y ser tan grande como ella."



La actriz todavía no confirma personalmente la noticia.