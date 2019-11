Afirman que nueva potabilizadora mejoraría calidad del agua

Villahermosa.

El Ayuntamiento de Centro (Villahermosa) señaló que sólo con la construcción de una nueva planta potabilizadora que tenga como bocatoma el agua del río Carrizal, así como el cambio de 704 kilómetros de tubería en la red de distribución, se podrá suministrar el vital líquido con la calidad suficiente para la población.

Ante las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para garantizar la calidad ante los reportes del abastecimiento de agua sucia a los usuarios en los últimos días, el alcalde, Evaristo Hernández, expuso que leerá las recomendaciones.

"Pero no creo que varíe mucho de lo que he venido diciendo desde que entré a la administración (el 5 de octubre de 2018). Hay que hacer una nueva planta de agua potable con bocatoma en el río Carrizal porque el agua que trae el río Grijalva es lodo lo que está tirando", expuso en entrevista con medios de comunicación.

Indicó que la planta Villahermosa, que abastece con dos mil 500 litros por segundo a unos 354 mil habitantes de la ciudad, ya casi tiene 60 años de operación y la tubería está sumamente contaminada pues data de esa misma época.

Expuso que lo anterior representa que el 44 por ciento del agua ya potabilizada en la planta se desperdicie en fugas.

"El desperdicio es agua dulce; en muchas partes del mundo están desalinizando el agua para tener agua dulce y nosotros que por aquí pasa el 33 por ciento del agua dulce (en el país) la estamos desperdiciando", apuntó.

Sobre la recomendación de la CEDH de analizar la permanencia en el cargo del titular del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), Luis Contreras, expuso que este ha trabajado casi 30 años en esa área y es de los más experimentados en el ramo.

"Es el mejor hombre que hemos contratado para esto; no es una cuestión de él, así pongan a superman si no se hace de nuevo la planta de agua y si no se introduce de nuevo toda la tubería de agua potable, no va a servir de nada", expuso.

Afirmó que conseguir entre 12 mil y 16 mil millones de pesos que estimó cuesta tal proyecto, sumando el cambio de drenaje sanitario y colocar el drenaje pluvial, "no es imposible y habrá que hallarlos para concretarlo".

Por su parte, el gobernador, Adán Augusto López Hernández, expuso que habrá que atenderse las recomendaciones de la CEDH en cuanto a lo que corresponde a la Secretaría de Salud estatal y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Expuso que la turbiedad en el río Grijalva es por las lluvias en la región serrana y en Chiapas que escurre hacia la planicie y trae partículas que se debe esperar a que se asienten y por ello se ha tomado por parte del municipio la decisión de detener las plantas.