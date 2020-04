Afirman que iniciativa de AMLO atenta contra poderes

CIUDAD DE MÉXICO.

"No creo que haya un atropello a la Cámara de manera deliberada, sí creo que la iniciativa está mal y tiene que corregirse, porque esa redacción sí es un atentado contra la división de poderes y el Congreso tiene funciones muy claras. "Sí necesitamos una redistribución del presupuesto porque fue aprobado el año pasado en circunstancias completamente distintas.

Eso es algo bueno, que tengamos conciencia, sin embargo, la Cámara debe sesionar para modificar al presupuesto, no para ceder sus atribuciones", apuntó.

El 23 de abril, el Presidente envió a la Cámara una iniciativa para facultar a Hacienda a reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para proyectos prioritarios de la administración. Sin embargo, aclaró Cuevas, al no establecer que será durante una emergencia o alguna circunstancia en particular abre la puerta para que el Ejecutivo modifique el presupuesto cuando quiera. La ex panista aseguró que varios legisladores de la bancada de Morena coinciden en que no pueden aprobar una invasión de poderes, por lo que votarán en contra si no se acepta modificar la iniciativa presidencial. "Yo evidentemente ejerceré mis convicciones en el momento en que haya que votarlas.

"Se trata de una redacción desafortunada y creo que podemos resolverlo en una discusión sana en la Cámara de Diputados. En mi bancada he hablado con algunos que se encuentran en esa posición", afirmó. Consideró que es fundamental que el Jefe del Ejecutivo tenga un diálogo con la Cámara de Diputados para delinear un nuevo presupuesto que atienda la crisis de salud, la emergencia económica y las posibles consecuencias que ya anunció la ONU en materia de seguridad alimentaria. "No soy de la idea de boicotear la sesión, pero sí como Cámara debemos ejercer nuestra función de asignar el presupuesto en lugar de ceder esa función.

Entonces el llamado que hago es que asumamos nuestra responsabilidad a cabalidad", agregó. Insistió en que el Congreso no debe suspender labores en esta etapa de contingencia y se debe buscar la forma de sesionar bajo algún mecanismo de protección.