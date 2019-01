Afirman que Estados Unidos separó a más niños

Washington DC, Estados Unidos.

Una investigación interna del Gobierno estadounidense reveló que miles de niños migrantes más podrían haber sido separados de sus familias de lo que la Administración de Trump ha reconocido.



Un informe de la oficina del inspector general de Salud y Servicios Humanos encontró que las separaciones familiares se estaban produciendo antes de la primavera del año pasado, cuando la Administración anunció su política de "tolerancia cero" en la frontera.



"El número total y el estado actual de todos los niños separados de sus padres o tutores ... se desconoce '', según el informe. Podrían ser miles más porque las separaciones familiares se estaban produciendo mucho antes, durante una afluencia que comenzó en 2017, según los investigadores.



La Administración ha identificado un poco más de 2 mil 700 niños que fueron separados de sus familias. Esa cifra fue revelada como parte de un caso judicial en el que un juez federal ordenó que las familias se reunieran.



A pesar del esfuerzo "considerable" realizado por el departamento para ubicar a todos los niños que fueron colocados bajo su cuidado después de que las autoridades de inmigración los separaran de sus familias, los funcionarios aún encontraban nuevos casos hasta cinco meses después de que la orden del juez requiriera reunificaciones, según el informe.

Los investigadores expresaron su preocupación por los niños que no fueron identificados porque no estaban cubiertos por la orden de reunificación del juez Dana Sabraw.



Esa directiva no se aplicó a "un estimado de miles de niños que (las autoridades de inmigración) se separaron durante una afluencia que comenzó en 2017", señala el informe. La mayoría de esos niños ya habrían sido colocados con patrocinadores antes del juicio.



"Hay incluso menos visibilidad para los niños separados que quedan fuera del caso judicial '', concluyeron los investigadores.



Además, la información en los archivos del Gobierno, inexacta e incompleta, puede estar obstaculizando los esfuerzos para identificar casos más recientes de separaciones familiares.



El Presidente Donald Trump rescindió la política de separación familiar el verano pasado luego de una protesta. En algunos casos, los niños pequeños habían sido separados de sus padres y puestos en custodia del Servicio de Salud.



La "tolerancia cero" para los cruces fronterizos, bajo la cual todas las personas que ingresan a Estados Unidos de manera ilegal enfrentan posibles cargos criminales, desencadenó las separaciones familiares. Los niños no pueden ser mantenidos indefinidamente con sus padres o familiares bajo detención federal.



El informe interno encontró problemas continuos en el seguimiento de los niños, lo que podría afectar su bienestar.



"Aún no está claro si los cambios recientes son suficientes para garantizar datos consistentes y precisos sobre los niños separados, y la falta de detalles en la información recibida de (las autoridades de inmigración) sigue planteando desafíos", apunta.



La frontera continúa siendo clave para la Administración de Trump, con un cierre parcial del Gobierno que se ha prolongado durante casi un mes por la demanda del Presidente de 5.7 mil millones de dólares para un muro fronterizo que los demócratas del Congreso no están dispuestos a proporcionar.