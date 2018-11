Afirman que delegados servirán a Gobernadores

Cd. de México.- Gabriel García, quien será coordinador general de todos los "superdelegados" del próximo Gobierno, afirmó que dichos funcionarios estarán al servicio de los Mandatarios estatales, quienes son -dijo- la máxima autoridad en sus estados.

"No hay superdelegados y no va a haber controversia, porque se va a respetar la autonomía y las atribuciones de los Gobernadores; vamos a ir a servir a los Gobernadores, no vamos a otra cosa", afirmó en entrevista.



"Los delegados estatales van a coordinarse con la máxima autoridad en cada Estado, y la máxima autoridad es el Gobernador, así está establecido, no va a haber problema, pronto verán los resultados".

García respaldó la decisión de partidos de Oposición de presentar ante la Corte una controversia constitucional contra la figura de los superdelegados.

"Está bien que se lleven los cauces legales. Es correcto, si les asiste la razón, así será. Pero, creo que no han revisado bien el proyecto que representan los delegados estatales.

"El único mensaje a los Gobernadores es que se va a respetar la autonomía y se va a trabajar en conjunto", aseguró.