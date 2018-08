Afirma Trump preferir a AMLO que a Peña Nieto

Cd. de México.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le agrada más el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que "el capitalista", en referencia al Presidente Enrique Peña Nieto.

"Me gusta México. Me agrada su nuevo líder. Creo que podría ser estupendo. Un poco diferente a nosotros. Creo que me va mejor con él que con el capitalista", aseguró el Mandatario durante un rally en Virginia.

Durante las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) en Washington, Trump tuiteó sobre el buen trato con México y tildó a López Obrador como un "caballero absoluto".

Asimismo, el Presidente estadounidense criticó a Canadá debido a la batalla de aranceles con su país, al que señaló como una especie de muro.

"Este es un muro, un muro de una forma diferente. Un muro económico", dijo Trump, señalando que buscaba un trato justo tanto con Canadá como con México.

En las negociaciones de la semana pasada, México y Estados Unidos hablaron sobre el porcentaje de los componentes de los vehículos fabricados en la región para evitar el pago de aranceles; ambas delegaciones afirmaron estar cerca de un acuerdo.